Grimmen

Schreck in den Abendstunden für einen 36-jährigen Mann aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen): Als er am Montagabend gegen 22.20 Uhr mit dem Pkw auf der Bundesstraße 194 aus Richtung Appelshof in Richtung Grimmen unterwegs ist, läuft ihm ein Reh direkt vors Auto. Die Kollision kann er nicht mehr verhindern.

Der Mann hat Glück, er bleibt bei dem Unfall unverletzt. Das Reh dagegen verendet an der Unfallstelle.

Der Pkw, ein Opel, wird unter anderem an der Stoßstange, dem Kühlergrill und der Motorhaube beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1500 Euro.

Krüger Anja