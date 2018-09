Greifswald

In der Innenstadt ist am Donnerstag ein 21-Jähriger Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. In der Nacht, zwischen 1.45 Uhr und 2.21 Uhr, wurde nach ersten Erkenntissen der Ermittler der Geschädigte angesprochen und auf gefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Das teilte die Polizei gestern mit. Das Opfer kam der Forderung nach. „Im Anschluss gingen sie zu einer Bankfiliale“, sagt Andrej Krosse, Pressesprecher der Polizeiinspektion Anklam. Dort sei der der Geschädigte dann aufgefordert worden, Bargeld von seinem Bankkonto abzuheben und seinem Erpresser übergeben. Auch dieser Forderung sein der junge Mann laut Polizei nachgekommen. „Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter durch eine Überwachungskamera erfasst werden“, so Sprecher Krosse. „Das entsprechende Bildmaterial liegt den Ermittlern des Kriminalkommissariates Anklam vor.“

Die Polizei beschreibt den Erpresser wie folgt: Er sei 18 bis 23 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Seine Haare trage der Täter deutscher Nationalität dunkelblond. Bekleidet gewesen sei der Mann mit einer Kapuzenjacke der Marke Adidas und mit einer roten Bauchtasche.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hofft auf Zeugen, die Angaben zur beschriebenen Person machenkönnen.

Hinweise an: Polizei Greifswald, 03834/540224, www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle

Degrassi Katharina