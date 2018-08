Stralsund

Im Zuge umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 11.15 Uhr an Bundesstraße B194 nahe des Abzweigs Lüssow vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Mann handelt es sich demnach um einen 37-jährigen, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Intensivtäter.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen könnte es sich laut Polizei um eine Beziehungstat handeln. Zu den genauen Hintergründen der Tat und dem Motiv des Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an. Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz, auf Bedrohung sowie auf eine versuchte gefährliche Körperverletzung.

Der Mann war am Freitag gewaltsam in eine Wohnung in Stralsund eingedrungen und hat mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgegeben. Zwei Menschen sind leicht verletzt worden und mussten wegen eines Schocks behandelt werden. Ob der Täter auf die Personen zielte, ist noch unklar. Nach der Tat flüchtete der Mann.

