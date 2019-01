Stralsund

Die Polizei rätselt über den Tod einer 41-jährigen Frau in Stralsund und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Bei der verstorbenen handelt es sich um Jeannine Kretzschmar aus Stralsund.

Wie die Beamten mitteilten, wurde am Montag, den 17. Januar 2019, eine leblose Frau in einem Straßengraben an der Landesstraße 213 auf Höhe der ehemaligen Deponie gefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 41-Jährigen feststellen.

Kein Gewaltverbrechen

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund nahmen die Ermittlungen auf. Bisher gibt es laut der Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod von Jeannine Kretzschmar. Die genauen Todesumstände sind jedoch unklar. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat die 41-Jährige letztmalig lebend gesehen, möglicherweise am frühen Morgen des 17. Januar auf dem Rad- und Wanderweg zwischen Stralsund und Prohn?

Mit wem hatte sie zuletzt Kontakt (persönlich, schriftlich, telefonisch)?

Personenbeschreibung:

Jeannine Kretzschmar war etwa 1,83 m groß, von normaler Statur, hatte schulterlange dunkelblonde Haare und war zeitweise verhaltensauffällig. Sie trug zuletzt eine Jeans, leichte Schuhe sowie eine bordeauxfarbene Wetterjacke. Zudem begleitete sie stets ein kleiner Mischlingshund, der meist nicht angeleint war.

Zeugen, die zusätzliche Angaben zu Jeannine oder zu möglichen Auffälligkeiten machen können, werden gebeten, sich an die Polizeibeamten des Hauptreviers in Stralsund in der Böttcherstraße 19, 18439 Stralsund bzw. unter der Telefonnummer 03831 / 2890 0 oder aber an den Kriminaldauerdienst Stralsund in der Barther Str. 73, 18437 Stralsund bzw. unter der Telefonnummer 03831/2830 296 zu wenden.

