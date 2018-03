Polizei schnappt Paletten-Diebe

Heringsdorf. Ein Mann (24) und eine Frau (21) aus Swinemünde werden verdächtigt, zahlreiche Europaletten auf der Insel Usedom gestohlen zu haben. Laut Bundespolizei war das Paar am Donnerstagmorgen mit einem Transporter in den Kaiserbädern gestoppt worden. In seinem Fahrzeug fanden sich fünf sogenannte Europaletten. „Sie waren noch schneebedeckt und feucht“, heißt es.

Der 24-jährige Fahrer gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass die Europaletten aus einem Garten stammten. Daraufhin wurden er und die Beifahrerin vorläufig festgenommen. Erst vor zwei Tagen, am 6. März, war der Mann im Seebad Ahlbeck durch die Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der Bundespolizeiinspektionen Pasewalk und Anklam mit dem Hauptzollamt Stralsund) mit zuvor gestohlenen Europaletten erwischt worden.

In der Nacht zu Mittwoch wurden in Zempin 18 Paletten vom Gelände eines Fliesenhandels gestohlen. Auch in der Usedomer Bäderstraße waren in den vergangenen Tagen 30 Europaletten spurlos verschwunden. Bereits Ende Februar waren von einer Baustelle in Heringsdorf 15 Paletten entwendet worden.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Täter ermittelt werden. Nun wird ein Zusammenhang zwischen allen Taten geprüft. Die weiteren Ermittlungen, so war zu erfahren, werden durch Beamte der Landespolizei geführt.

Ewert Hannes