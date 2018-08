Grimmen

Weil ein junger Mann augenscheinlich volltrunken mit dem Fahrrad in der Straße der Solidarität in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs war und zudem lautstark grölte, verständigten Anwohner die Polizei. Die Beamten stoppten den 18-Jährigen schließlich gegen 3.10 Uhr. 2,24 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, das Fahrrad in Gewahrsam genommen und die Führerscheinstelle informiert.

Den Führerschein eines 33-jährigen Mannes aus der Gemeinde Wittenhagen kassierten die Polizisten am Sonnabendnachmittag ein. Eine Anruferin teilte der Polizei mit, dass vor ihr ein Pkw in Schlangenlinien und teilweise in den Gegenverkehr fahre. Die Beamten des Grimmener Polizeireviers stoppten den Pkw der Marke VW schließlich in Jessin. Bei der Kontrolle bemerkten sie den starken Atemalkoholgeruch des 33-jährigen Fahrers. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Auch er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Krüger Anja