Einen Atemalkohlwert von 2,5 Promille hatte ein 27-jähriger Radfahrer, den Polizisten am Freitag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) stoppten. Mit 1,93 Promille Atemalkohol war am Montag ein 42-jähriger Grimmener mit dem Rad unterwegs.