Stralsund

Die Polizei in Stralsund hat in der Nacht zum Sonntag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Zeugenhinweis stoppten die Beamten kurz vor Mitternacht einen VW-Transporter in der Barther Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,5 Promille.

Bei dem aus Schwerin stammenden Mann wurde im Krankenhaus eine doppelte Blutprobenentnahme durchgeführt, da der Verdacht bestand, dass der Mann auch später noch weiter getrunken hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle verständigt.

Jens-Peter Woldt