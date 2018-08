Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) sind am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein 17-jähriger und ein 34-jähriger Ribnitzer aufeinander losgegangen. Laut Polizei waren die beiden bereits in der Nacht beim Damgartener Sommerfest aneinander geraten. Vor einer Bar in der Rostocker Straße in Ribnitz eskalierte der Streit.

Der 17-Jährige soll zunächst ein Bierglas nach dem 34-Jährigen geworfen haben. Daraufhin habe der 34-Jährige sein Gegenüber geschubst und getreten sowie ein Fahrrad nach ihm geworfen. Der 17-Jährige erlitt leichte Abschürfungen an Gesicht und Arm. Der 34-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Beide zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Niemeyer Robert