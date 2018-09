Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Ribnitz-Damgarten ist ein 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Ribnitzer am Mittwochabend in Damgarten unterwegs und wollte in der Barther Straße gegenüber der Feuerwehr auf die Fahrbahn in Richtung B105 fahren. Dabei übersah er offenbar ein von links in Richtung Saal fahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Autofahrerin aus Neuendorf-Heide bleib unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von polizeilich geschätzten 6000 Euro.

Dies ist der zweite schere Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto innerhalb weniger Tage. Am Dienstag wurde in Ribnitz eine 64-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt, als sie im Mittelweg mit einem Transporter zusammenstieß.

Niemeyer Robert