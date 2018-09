Greifswald

Der Unfall ereignete sich in Hinrichshagen, Chausseesiedlung. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. "Der 39-jährige Benutzer eines abgestellten Transporters öffnete die Fahrertür und übersah dabei, dass sich eine 57-jährige Radfahrerin näherte“, berichtete Andrej Krosse von der Polizeiinspektion Anklam. So kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Transporter, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte.

Rettungskräfte versorgten sie nach Polizeiangaben ärztlich und brachten sie in ein Krankenhaus. „In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den § 14 der Straßenverkehrs-Ordnung hin, wonach sich Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen so verhalten müssen, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist“, sagt Krosse.

oz