Fuhlendorf/Barth

Zwei Rentnerinnen sind bei einem Unfall in Fuhlendorf bei Barth (Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kamen sich am Nachmittag eine 90-jährige Frau und eine 81-jährige Frau jeweils mit dem Fahrrad auf einem Radweg entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen sie zusammen.

Dabei kamen beide Radfahrerinnen zu Fall und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser von Greifswald und Rostock geflogen werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Sachschaden entstand keiner.

Niemeyer Robert