Ribnitz-Damgarten

Eine Radfahrerin ist am späten Dienstagabend nach einer Kollision mit einem Auto in Ribnitz-Damgarten schwer verletzt worden. Die 18-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Fahrbahn überquert

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die junge Frau gegen 22.45 Uhr auf dem parallel zur Damgartener Chaussee verlaufenden Radweg in Richtung B 105. Am Ende des Radweges habe sie die Fahrbahn überqueren wollen, so die Polizei, habe aber offenbar nicht auf das herannahende Fahrzeug geachtet.

Verletzungen im Schulterbereich

Die aus Barth stammende Radlerin zog sich infolge des seitlichen Zusammenstoßes insbesondere im Schulterbereich schwere Verletzung zu. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei entstand am Auto Sachschaden von derzeit geschätzten 1000 Euro.

Richter Timo