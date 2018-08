Jarmen/Schwerin

Der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Reuken hat einen Vorfall kritisiert, bei dem er und seine Freundin am Freitag an einem Badesee in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von Unbekannten bedrängt worden sein sollen. „Es ist nicht hinnehmbar, dass ein Abgeordneter des Landtags in seiner Freizeit bedroht und bedrängt wird“, erklärte Reuken am Montag. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Nötigung, habe aber noch keine Verdächtigen.

Reuken war laut Polizei mit seiner Freundin an dem Badesee erkannt und vertrieben worden, da sonst „etwas passiere“. Beim Verlassen des Strands seien sie von einer Gruppe verfolgt worden. In der Nähe fand zu diesem Zeitpunkt das Festival „Wasted in Jarmen“ der linken Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ statt. Deren Musik bezeichnete Reuken in der Mitteilung als gewaltverherrlichend und kündigte an, „den linksextremen Sumpf trocken zu legen“.

dpa/mv