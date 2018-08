Ueckermünde

Zu dem ungewöhnlichen Einbruch in die Bäckerei in der Ueckermünde Chausseestraße kam es nach Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Bislang unbekannte Täter öffneten demnach gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. „Aus einem Kühlschrank entwendeten die Täter 30 Stücken Sahnetorte“, heißt es trocken im Polizeibericht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 525 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter Tel. 039771/82-224, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Thomas Paterjey