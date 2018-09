Grimmen

Zweimal innerhalb weniger Tage stoppten Polizisten in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen 29-jährigen Mann, der, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, mit dem Pkw unterwegs war. Wie schon vor einigen Tagen, fiel auch diesmal wieder ein durchgeführter Drogenvortest positiv aus.

Nachdem die Beamten den 29-Jährigen aus der Gemeinde Tutow bereits am 31. August stoppten, zogen sie ihn am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr innerhalb einer Verkehrskontrolle in der Greifswalder Chaussee aus dem Verkehr. Freiwillig unterzog er sich auch diesmal einem Drogenvortest. Da dieser wieder positiv ausfiel, musste er sich erneut einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Führerscheinstelle wurde abermals informiert.

Damit kassierte er zum zweiten Mal innerhalb von sieben Tagen unter anderem Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen.

Krüger Anja