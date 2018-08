Kasnevitz

Spektakulärer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Nacht zum Sonnabend in Kasnevitz: Ein Unbekannter ist mit einem Pkw auf der L 29 in Richtung Putbus unterwegs gewesen. Am Ortseingang von Kasnevitz kam das Fahrzeug in der Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zwei Verkehrsschilder um, rammte einen Straßenbegrenzungsstein aus Granit, überwand eine etwa 50 Zentimeter hohe Böschung, prallte dicht neben einer großen Fensterscheibe gegen die Wand einer Autowerkstatt und zerstörte dabei noch das Fallrohr der Regenrinne.

Bemerkt wurde der Unfall am Sonnabendvormittag. Abgesehen von einigen abgefallen Autoteilen und einer großen Menge ausgelaufenen Öls, die von der Putbusser Feuerwehr beseitigt wurde, fehlte vom Fahrzeug jede Spur. Es kann vermutet werden, dass es heimlich abgeschleppt wurde.

Den bislang bekannten Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Ermittelt wird wegen Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Putbus unter 038301/233 zu melden.

Jens-Peter Woldt