Wustrow

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Landesstraße 21 zwischen Wustrow (Vorpommern-Rügen) und Dierhagen wurde am Samstagnachmittag eine 49-jährige Frau schwer verletzt. Die Peugeot-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr in Richtung Dierhagen unterwegs. In einer Kurve kurz hinter der Ortschaft Wustrow kam ihr ein weißer Kleinwagen entgegen, der möglicherweise zu weit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin des Peugeots nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Rostocker Klinik gebracht. Der Fahrer des weißen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 zu melden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Unfallverursacher den Unfall nicht bemerkt hat, bittet die Polizei auch diesen, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Anika Wenning