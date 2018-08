Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei mit Sondersignal und einem Pkw Mercedes in Stralsund ist am frühen Mittwochabend ein Schaden von rund 10 000 entstanden. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 78-jährige Fahrer im Mercedes gegen 19.15 Uhr auf Carl-Heydemann-Ring vor dem Polizei-Auto in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Offenbar bemerkte er nicht, dass er bereits von dem Streifenwagen überholt wurde, als er selbst an am rechten Fahrbahnrand haltenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte.

Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, Für die Bergung des Funkstreifenwagens musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Jens-Peter Woldt