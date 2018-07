Bartelshagen II/Barth

Bei einem Unfall zwischen Bartelshagen II und Barth (Vorpommern-Rügen) sind am Mittwoch insgesamt sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen gegen 9.30 ein 53-jähriger Mann mit einem VW-Transporter auf der Kreisstraße 3 in Richtung Lüdershagen unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 211 in Bartelshagen II missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Fords aus Dänemark und befuhr die Kreuzung.

Der aus Richtung Hermannshof kommende 33-jährige Däne konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Transporter, der sich zudem überschlug.

Sowohl der Transporter-Fahrer als auch die Insassen des Ford, eine Familie mit drei Kindern, wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 25000 Euro. Die Kreuzung musste für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Niemeyer Robert