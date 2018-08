Koserow

Ein 46-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagabend in einer routinemäßigen Verkehrskontrolle der Polizei angehalten und kontrolliert. Die Beamten ließen ihn pusten. Das Ergebnis: 1,64 Promille Atemalkohol. Es folgte eine anschließende Blutprobenentnahme und sein Führerschein wurde noch in der Nacht beschlagnahmt. Gegen den Mann aus dem Usedomer Inselnorden wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Wann er seinen Führerschein wiedersieht, entscheiden die Behörden.

Hannes Ewert