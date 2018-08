Greifswald

Einen Fall von Vandalismus musste die Hansestadt Greifswald am Freitag vermelden. Erst am Donnerstag war der neu verlegte Kunstrasen auf dem Sportplatz am Dubnaring abgenommen worden. In der Nacht zu Freitag schnitten Unbekannte ein Stück heraus und entwendeten es. „Das ist ganz bitter“, sagte Baudezernentin Jeannette von Busse. „Ich bin erschüttert über so viel kriminelle Energie.“ Wie das Immobilienverwaltungsamt mitteilte, ist das heraus getrennte Teil 1,25 mal 4,85 Meter groß, was ungefähr Balkonmaßen entspricht. Möglicherweise gibt es Hinweise aus der Bevölkerung. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

oz