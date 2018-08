Barth

In Barth (Vorpommern-Rügen) sind in der Nacht zu Montag Straßenschilder und Absperrleuchten gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die zwei Straßenschilder zur Verkehrslenkung aufgrund einer Baustelle in der Hafenstraße aufgestellt worden. Die Leuchten sicherten eine Baustelle in der Friedrichstraße ab.

Die Kriminalpolizei in Barth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 zu melden.

Niemeyer Robert