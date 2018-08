Wolgast

Vier Feuerwehrleute sind am Montag bei einem Stoppelfeld-Brand in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Laut Polizei brannte am Nachmittag auf dem Schanzberg eine bereits abgeerntete Fläche von rund vier Hektar. Insgesamt kamen 89 Feuerwehrleute zum Einsatz.

Während der Löscharbeiten änderte sich plötzlich die Windrichtung. Dadurch erlitten vier Einsatzkräfte eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie mussten ambulant behandelt werden. Zu einem Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Vegetation kam es Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren jedoch nicht. Bei der Brandursache wird von einer Selbstentzündung ausgegangen.

kst/RND