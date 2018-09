Greifswald

An der Grimmener Straße ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt. Wie die Polizei am späten Donenrstagabend mitteilte, mussten auf Höhe des Rewe-Supermarktes ein 29-jähriger Fahrer eines Mazda und ein 36-jähriger Chevrolet-Fahrer verkehrsbedingt halten. Der 59-jährige Fahrer eines Volvo habe die Situation allerdings zu spät erkannt und sei auf den stehenden Mazda aufgefahren, so Nicole Buchfink, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Durch den Aufprall wurde der Mazda gegen den vor ihm stehenden Chevrolet geschoben. „Der Volvo-Fahrer fuhr durch den Aufprall über die Mittelinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen“, so Sprecherin Buckfink weiter.Der Madzda-Fahrer wurde leichtverletzt, die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Insgesamt ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden.

Degrassi Katharina