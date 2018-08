Zempin

In Zempin gab es Mittwochmorgen erneut einen Badetoten. Wie die Polizei mitteilt, ging ein 60 Jahre alte Urlauber aus Bayern gegen 8.30 Uhr am Hauptaufgang ins Wasser und brach plötzlich zusammen. Passanten sahen den Mann, informierten den Rettungsdienst, doch die Reanimation blieb erfolglos.

Der Mann war in den vergangenen Tagen mehrmals am Wasser, meist in Begleitung seiner Partnerin. Gestern Morgen war er alleine unterwegs. Auf Usedom gab es in diesem Jahr bereits eine Häufung von Badeunfällen. Meist waren es ältere Menschen, oft hatten sie Vorerkrankungen.

Hannes Ewert