Grimmen

Aufgrund eines Vorfahrtsfehlers kollidierten am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zwei Pkw an der Kreuzung Heine-Straße/Johannes-R.-Becher-Straße. Personen wurden nicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von insgesamt circa 7000 Euro.

Wie die Polizei informiert, war eine 18-Jährige mit ihrem Pkw der Marke VW auf der Johannes-R.-Becher-Straße aus Richtung Bahnhof kommend unterwegs. An der Kreuzung am Kulturhaus „Treffpunkt Europas“, die sie in Richtung Ärztehaus überqueren wollte, übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw - ebenfalls ein VW - auf der Heinrich-Heine-Straße. Es kam zum Crash.

Weder die 18-Jährige aus Grimmen noch der 67-jährige Fahrer des zweiten Pkw wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Erst in der Woche zuvor wurde an der gleichen Kreuzung eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie wurde von einem Pkw erfasst. Auch da war ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Unfall.

Krüger Anja