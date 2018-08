Heringsdorf

Eine Reihe von Fahrrädern wurde am Wochenende auf Usedom gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden in fast allen Seebädern gestohlen. Die Diebe hatten es auf 13 Räder sowie fünf E-Bikes und zwei Fahrradträger abgesehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 34 000 Euro.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass Fahrräder auf den Trägern nur mit der vom Werk aus vorhandenen Sicherung befestigt sind. „Diese dienen jedoch der Stabilität der Fahrräder auf dem Träger und nicht dem Diebstahlsschutz“, heißt es aus der Polizeiinspektion.

In Koserow wurden in der Nacht zu Sonntag zwei E-Bikes entwendet, welche sich auf einem Fahrradträger befanden. Diese waren mit einem Schloss gesichert, es hielt die Täter aber nicht von ihrer Tat ab.

Hannes Ewert