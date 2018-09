Greifswald

Dramatische Szene am frühen Montagabend in Greifswald: Fünf Männer drangen gegen 17.30 Uhr in die Wohnung des Opfers ein und forderten diesen auf, 270 Euro zu bezahlen. Täter und Opfer kannten sich den Schilderungen der Polizei zufolge durch gemeinsamen Drogenkonsum. Streitpunkt war an diesem Montagabend offenbar, dass der Geschädigte einem der Täter Drogen gestohlen haben soll. Hierfür sollte dieser nun bezahlen.

Die Täter nötigten das Opfer, per Handy den Kontostand abzurufen und dann den Betrag von 270 Euro herauszurücken. Weil das Opfer weder Geld noch Brieftasche fand, forderten ihn die Täter auf, seine Bankkarte zu suchen. Währenddessen entwendeten die Täter eine X-Box und diverse Spiele, schlugen das Opfer mit einem Besenstiel und bedrohten den Mann. „Dem Geschädigten wurde gedroht, dass sie ihn umbringen und verscharren werden“, schildert ein Polizeisprecher. „Dabei äußerten sie, dass sie eine Pistole besitzen und ihn damit erschießen werden.“

Einer der Beschuldigten hielt ein Schraubendreher in der Hand und deute ständig einen Stich in Richtung des Geschädigten an. Dasselbe tat ein weiterer Beschuldigter mit einem Messer. Dabei drohten sie den Geschädigten ihn abzustechen, wenn er nicht bald die Bankkarte fände.

Nachdem der Geschädigte die Bankkarte gefunden hatte, fuhren drei Beschuldigte mit dem Geschädigten zu einem Sparkassenautomaten. Die beiden anderen Männer blieben in der Wohnung. Nachdem die Beschuldigten mit dem Opfer an der Bank angekommen waren, warteten sie vor dem Automatenraum. Im Automatenraum befanden sich zwei Kunden. Der Geschädigte sprach sie an und bat um Hilfe. Einer der Kunden rief die Polizei. Dieses beobachteten die vor dem Raum stehenden Beschuldigten und flüchteten daraufhin mit dem Tatfahrzeug.

Wenig später konnte das Auto mit den fünf Beschuldigten durch die Polizei gestellt werden. Im Tatfahrzeug befand sich das Diebesgut aus der Wohnung des Geschädigten, Betäubungsmittel und Konsumutensilien.

Degrassi Katharina