Altenpleen

Die beiden jungen Männer waren am Sonnabend gegen 14.30 Uhr in einem Chevrolet in Richtung Prohn unterwegs, als ihnen am Abzweig Sommerfeld der Fahrer eines Kurierdienstes mit seinem Transporter offenbar die Vorfahrt nahm.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte der 20-jährige Pkw-Fahrer nach links auf den Acker auszuweichen. Dort prallte er jedoch frontal auf einen Baum, der auf einer Grundstücksgrenze stand.

Sowohl der Fahrer als auch sein 21-jähriger Beifahrer wurden so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen nach Stralsund ins Krankenhaus gebracht wurden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10 500 Euro. Der 31-jährige Fahrer des Kurierdienstes blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde nicht beschädigt.

Mattern Jörg