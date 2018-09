Gadebusch

Am 07.09.2018 kurz nach Mitternacht kamen Feuerwehr und Polizei in der Rosa-Luxemburg-Straße zum Einsatz. Unbekannte Täter entzündeten hier insgesamt sechs Mülltonnen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe geparkter PKW in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/7220 zu melden.

ots