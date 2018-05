Neustrelitz

Am 19.05.2018 gegen 09:20 Uhr kam es in der Straße der Freundschaft in Neustrelitz zu einem Hundebiss an einem 7-jährigen Jungen, der infolge des Bisses schwerverletzt wurde.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ging der 51-jährige Hundehalter mit seinem Hund, einem Boarder Colli, in der Straße der Freundschaft spazieren, als er auf zwei Bekannten traf. Einer der Bekannten war in Begleitung seines 7-jährigen Enkelsohnes.

Während die Erwachsenen in Gespräche vertieft waren, bemerkte niemand, dass der 7-Jährige sich zu dem Hund begab und versuchte diesen zu umarmen. Daraufhin biss der Hund dem Kind in die rechte Gesichtshälfte und verletzte es schwer an der Stirn und am rechten Auge.

Dem Hundehalter gelang es seinen Hund unter Kontrolle zu bringen und die Rettungskräfte zu alarmieren. Das Kind wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg eingeliefert, wo es umgehend operiert werden musste.

Der Zustand des Kindes ist hier nicht näher bekannt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz dauern gegenwärtig an.

ots