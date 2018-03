LKW prallt auf der A19 in Pannen-PKW - ein Toter

Glasewitz. Auf der Autobahn 19 Höhe Glasewitz ist es gegen 13.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt.

Nach jetzigen Erkenntnissen ist ein litauischer LKW auf ein liegengebliebenes Auto aufgefahren. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste beide Personen aus dem Auto schneiden.

Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die A 19 ist in Richtung Rostock derzeit vollgesperrt. In Richtung Berlin besteht eine halbseitige Sperrung.

