17-Jährige aus Sassnitz vermisst

Sassnitz. (ots) - Seit dem 07.03.2018, ca. 19:10 Uhr, wird die 17-jährige Svenja R. aus Sassnitz vermisst. Nach dem Abendbrot verließ sie das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei in Sassnitz hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort aufgenommen und bittet Svenja, sich bei der Polizei zu melden.

Mit Hilfe des angefügten Fotos wird auch die Bevölkerung gebeten, bei Sichtung oder Antreffen der Vermissten, die Polizei zu informieren.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste eine weiße Jacke, eine blaue Jeanshose sowie weiße Turnschuhe. Personenbeschreibung:

- 1,66 m groß,

- normale Gestalt,

- schulterlange, blonde Haare,

- blau-graue Augen.

Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter 038392-3070, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

