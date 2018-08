Putbus

Am 11.08.2018, gegen 03:40 Uhr kam es in Nadelitz zum Brand einer Lagerhalle eines Landwirtschaftsunternehmens. Eine ca. 70m mal 8m große Halle brannte bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits in voller Ausdehnung.

In der Lagerhalle, welche mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet war, wurden ca. 700 bis 800 Heuballen gelagert.

Da die Flammen auf ein daneben befindliches Stallgebäude überzuschlagen drohten, brachten die Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens eine darin untergebrachte Kuh samt Kalb und die ebenfalls dort untergestellte Technik ins Freie.

Die Lagerhalle wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Löschmaßnahmen dauern gegenwärtig an. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350.000 - 500.000 Euro geschätzt.

ots