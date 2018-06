Ludwigslust

Während der Vollsperrung am Dienstagvormittag auf der A14 bei Ludwigslust sind zwei Autofahrer im Rückwärtsgang auf der Standspur zur nächsten Anschlussstelle zurückgekehrt. Sie waren im Zuge der Vollsperrung wegen eines Verkehrsunfalls (wir informierten) in den Rückstau geraten.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrer (davon ein Kleintransporter mit Anhänger) mindestens mehrere Hundert Meter im Rückwärtsgang auf der Standspur unterwegs waren. Zu diesem Zeitpunkt fuhren noch andere Autos auf das Stauende zu, sodass die Polizei in beiden Fällen von einer Verkehrsgefährdung ausgeht.

Die Polizei zog die beiden Fahrer (56 und 58) an der Anschlussstelle Ludwigslust aus dem Verkehr. Gegen sie ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

ots