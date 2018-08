Wismar

Am 11.08.2018 gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen schwer verletzt wurden.

Ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes verlor zwischen den Autobahnabfahrten Wismar-Mitte und dem Kreuz Wismar aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Während eines Überholvorganges und auftretenden Platzregens geriet der Unfallverursacher ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In dessen Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Brückenpfeiler. Durch den Aufprall wurden die weiteren drei Pkw-Insassen, darunter ein 10-jähriges Kind und ein 9 Wochen alter Säugling, schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Der Säugling wurde zusammen mit der 36-jährigen Mutter durch einen Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus verbracht.

Die Autobahn war für mehrere Stunden in Richtung Rostock voll gesperrt.

Während der Bergung des verunfallten Pkw wurde der Verkehr für einen Fahrstreifen freigegeben. Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurden Film-und Fotoaufnahmen von der Unfallstelle gefertigt. Gegen insgesamt fünf Fahrzeugführer wurden daraufhin Bußgeldverfahren eingeleitet.

ots