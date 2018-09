Wirtschaft Wie reich ist die Welt? - Allianz stellt aktuelle Vermögensstudie vor Wie reich sind die privaten Haushalte rund um den Globus? Antworten auf diese Frage gibt heute der Versicherer Allianz.

Ein Ausflugsboot fährt in Zürich auf der Limmat am Großmünster vorbei in Richtung Zürichsee. Im „Global Wealth Report“ 2016 waren die Schweizer mit 268.840 Euro pro Kopf am wohlhabendsten. Quelle: Gaetan Bally/epa/keystone