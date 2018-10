Istanbul/Berlin

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Donnerstagmorgen zu einer zweitägigen Reise in die Türkei aufgebrochen.

Ziel sei die „Vertiefung der Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Energiefragen“, wie es in einer am Morgen verschickten Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft hieß. „Deutschland hat ein Interesse an stabilen und dynamischen Wirtschaftsbeziehungen mit der Türkei“, sagte Altmaier laut der Stellungnahme.

Der CDU-Politiker wird von einer mehr als 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet - unter anderem sind Vertreter von Eon, Metro, BASF, EWE, Enercon, Steag und Thyssenkrupp Marine Systems dabei. Auf dem Programm Altmaiers bis Freitagnachmittag stehen Treffen mit Finanzminister Berat Albayrak sowie den Ministern für Handel, Energie und Industrie.

Aus dem Ministerium hieß es, dass während der Reise außerdem erstmals die „Joint Economic and Trade Commission“ (JETCO) tagen werde. Das Forum soll helfen, die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Handel, industrielle Kooperation, Tourismus und Infrastruktur zu verbessern und konkrete Projekte zu entwickeln. Außerdem soll am Freitag die zweite Sitzung des deutsch-türkischen Energieforums stattfinden.

Geplant sind auch Treffen mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft sowie Vertretern der deutschen politischen Stiftungen. Die bilateralen Beziehungen waren lange schwer angespannt, nun sollen sie sich normalisieren. Für die Türkei, deren Wirtschaft in der Krise steckt, ist der Besuch enorm wichtig. Deutsche Wirtschaftsvertreter forderten aber, die Türkei müsse bei Rechtssicherheit, Investorenschutz und der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank das Vertrauen der Investoren wieder stärken.stärken.

dpa