Arbeitslosenzahl sinkt auf knapp 2,5 Millionen

Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Vormonat um 88.000 auf 2,458 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 204.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent. Der Rückgang war stärker als zu dieser Jahreszeit üblich, hieß es weiter.

Von RND/dpa