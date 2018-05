Gütersloh/Leipzig

Die Bertelsmann-Tochter Arvato will sieben Standorte mit insgesamt 950 Mitarbeitern in Ostdeutschland schließen. So will sich das Unternehmen zum 30. April 2019 von den Niederlassungen in Leipzig, Gera und Cottbus sowie zum 30. Juni 2019 von den Bereichen in Dresden, Halle, Magdeburg und Suhl trennen, teilte ein Sprecher des Kommunikationsdienstleisters am Dienstag in Gütersloh mit.

Grund für die Schließung sei bei der arvato services Leipzig GmbH ein sinkendes Auftragsvolumen bei fehlender Wirtschaftlichkeit. Rahmenbedingungen wie Personalkostenstruktur, Produktivität und Größe haben dazu geführt, dass eine wirtschaftliche Fortführung des Servicecenters in Leipzig nicht möglich ist, so der Sprecher.

Verdi: „Schließungen sind skandalös“

Arvato kündigte an, unverzüglich mit den Arbeitnehmervertretungen um einen Interessenausgleich und für einen Sozialplan zu verhandeln.

Die Gewerkschaft Verdi bezeichnete die Schließung als skandalös und forderte sichere Beschäftigungsperspektiven für die Betroffenen an den sechs Standorten, so eine Sprecherin.

Von RND/dpa