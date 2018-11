Frankfurt/Rostock

Tschüss Daueraufschwung: Nach mehr als acht Jahren ständigen Wachstums schrumpft die Wirtschaftsleistung in Deutschland erstmals wieder. Von Juli bis September sank das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Quartal davor um 0,2 Prozent, gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt.

Warum wächst die deutsche Wirtschaft nicht mehr?

Ökonomen sehen vor allem die Automobilindustrie als Bremse. Laut Jörg Zeuner, Chefvolkswirt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), standen bei den Autoherstellern im Sommer die Bänder still. Grund ist der neue Verbrauchs- und Abgas-Prüfstandard WLPT, der seit September gilt. Weil viele Fahrzeugtypen noch nicht getestet waren, drosselten die Firmen im Sommer vorläufig die Produktion.

Was bremst Europas größte Volkswirtschaft noch?

Die Exportnation Deutschland leidet unter schwächerer Nachfrage nach Produkten „Made in Germany“. Vor allem die von den USA angeheizten Handelskonflikte schlagen zunehmend durch. „Die Abkühlung der Exporte im dritten Quartal war fast greifbar“, beschrieb der Präsident des Außenhandelsverbandes (BGA), Holger Bingmann, jüngst die Lage. Aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) drohen der Weltwirtschaft wegen der aggressiven Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump deutlich trübere Zeiten.

Droht jetzt eine Rezession?

Nach gängiger Definition ist von einer Rezession die Rede, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge sinkt. Mit einem derartigen Einbruch rechnen Ökonomen jedoch nicht. Schon im vierten Quartal dürfte der deutsche Konjunkturzug wieder Fahrt aufnehmen, „jedoch ohne das hohe Tempo der jüngeren Vergangenheit sobald wieder zu erreichen“, sagt Zeuner voraus. Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), verweist auf die nach wie vor gut gefüllten Auftragsbücher der Unternehmen. „Für das Schlussquartal rechnen wir daher mit einem deutlichen Wiederanziehen der Wirtschaftsleistung.“ Auch die „Wirtschaftsweisen“ sehen keine „akute Gefahr“ einer Rezession.

Wie geht es der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern?

Im ersten Halbjahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Nordosten um 1,0 Prozent. Das war bundesweit der zweitschwächste Wert nach dem Saarland. Auch unter den ostdeutschen Bundesländern blieb MV damit Schlusslicht. Zahlen der Bundesländer für das dritte Quartal liegen noch nicht vor. Die Entwicklung in MV verläuft nicht parallel zum Bund: In der Wirtschaftskrise 2008/2009 war der Nordosten weniger betroffen als andere Bundesländer. 2013, als die Konjunktur bundesweit bestens lief, verzeichnete MV negatives Wachstum. Wirtschaftsexperten sehen den Grund in der eher schwach ausgeprägten Industrie. Allgemeine Krisen, aber auch starke Wachstumsphasen wirken sich in MV daher nicht so stark aus.

Wie sind die Aussichten im Nordosten?

Eher verhalten. Zurzeit können sich viele Unternehmen zwar kaum vor Aufträgen retten, so das Ergebnis der Konjunkturumfragen der Handwerks- und Industrie- und Handelskammer aus diesem Herbst. Aber eine Ende des Booms ist in Sicht, sagen vor allem die Handwerksbetriebe. Vor allem der zunehmende Fachkräftemangel könne weiteres Wachstum behindern, so die Umfragen.

Gibt es Branchen im Norden, die sich besser entwickeln könnten?

Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Norddeutschland fällt zurück. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch vorgelegte Studie im Auftrag der IG Metall Küste. Während die Branche in Süddeutschland hohe Gewinne einfährt und neue Stellen schafft, leidet sie im Norden unter geringerer Auslastung und wenig Neuaufträgen. Laut Gewerkschaft arbeiten im Norden 74 000 Beschäftigen in der Luft- und Raumfahrtindustrie. In MV waren es laut Landesregierung Ende 2017 insgesamt 800 Mitarbeiter in 30 Unternehmen.

Was stützt die Konjunktur?

Die Konsumlust der Verbraucher hält nach Einschätzung von Ökonomen die deutsche Wirtschaft am Laufen. „Die Stimmung der Konsumenten ist nicht zuletzt wegen des exzellenten Arbeitsmarktes und deutlicher Lohnzuwächse weiterhin auf sehr hohem Niveau“, argumentieren Ökonomen der Deutschen Bank. Zwar schwächelte der Privatkonsum im dritten Quartal. BayernLB-Experte Stefan Kipar führt dies aber auf die Probleme in der Autoindustrie zurück. „Die verminderte Auslieferung von Automobilen hat statistisch auch zu der Eintrübung des privaten Konsums geführt.“ Kaufwillige Kunden hätten teilweise nicht die Möglichkeit gehabt, ihr Wunschauto zu bekommen und den Kauf verschoben.

Grundsätzlich scheinen die Verbraucher aber weiter in Konsumlaune. „Offenbar unbeeindruckt von externen Risiken wie Handelskonflikt und Brexit sind die Konsumenten bereit, ihr Geld auszugeben“, heißt es in der jüngsten Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschers GfK. Denn Sparen sei angesichts extrem niedriger Zinsen nach wie vor keine attraktive Alternative.

Wie geht es weiter?

Das hohe Tempo des Boomjahres 2017 wird Europas größte Volkswirtschaft wohl nicht halten können. „Wirtschaftsweise“ Wirtschaftsforschungsinstitute, internationale Organisationen sowie die Bundesregierung senkten zuletzt ihre Konjunkturprognosen für dieses und das kommende Jahr auf teilweise deutlich unter zwei Prozent. 2017 war die deutsche Wirtschaft noch um 2,2 Prozent gewachsen. „Unserer Einschätzung nach wird es weiterhin beim Aufschwung bleiben, aber mit vermindertem Wachstumstempo“, sagte Christoph M. Schmidt, Chef des Beratergremiums der Bundesregierung, jüngst. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank Gruppe argumentiert, die aktuelle Konjunkturschwäche passe in das übliche Muster von Phasen steigender und fallender Wachstumsraten. „Um es einmal positiv auszudrücken: Ab und an eine kalte Dusche verhindert eine Überhitzung und macht einen Aufschwung länger haltbar.“

Friederike Marx und Gerald Kleine Wördemann