Wirtschaft iPhone ade? - Bericht: Apple bringt Kreditkarte raus Der iPhone-Riese Apple entwickelt einem Zeitungsbericht nach zusammen mit dem Bankhaus Goldman Sachs eine Kreditkarte. Die Karte solle das Apple-Pay-Logo tragen und könnte Anfang kommenden Jahres in den USA starten.

Das Logo des Tech-Riesen hängt an einem Apple-Store in New York. Quelle: dpa