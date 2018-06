Frankfurt am Main

Die deutsche Wirtschaft wächst weiter – allerdings etwas langsamer als bisher. In diesem Jahr werde das Wachstum bereinigt um den Effekt von Kalendertagen 2,0 Prozent betragen, teilte die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit. Bei ihrer letzten halbjährlich vorgelegten Wachstumsprognose im Dezember hatten die Ökonomen noch einen kräftigeren Zuwachs von 2,5 Prozent erwartet.

Etwas zuversichtlicher als zuletzt ist die Notenbank für die kommenden zwei Jahre. Für 2019 sagt sie aktuell ein Wachstum von 1,9 Prozent voraus (Dezember: 1,7 Prozent) und für 2020 von 1,6 Prozent (1,5 Prozent).

Nach Einschätzung der Geldexperten dürften die Exporte und die Investitionen der Unternehmen an Tempo verlieren. Zudem dämpfe der steigende Mangel an Fachkräften zunehmend das Beschäftigungswachstum. „Zusammengenommen ergibt sich das Bild einer andauernden Hochkonjunkturphase, in der sich die zunehmenden angebotsseitigen Engpässe in kräftigen Lohnzuwächsen und in einer stärkeren Binneninflation niederschlagen“, sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Von dpa/RND