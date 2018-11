Hannover

Im Jahr 1986 öffnete die erste IT-Messe in Hannover ihre Türen. Nun wird die Cebit eingestellt. Von Mini-Fax-Geräten, „federleichten“ Handys über Windows 95 bis zum Start von ISDN : Zahlreiche Neuheiten wurden in den mehr als 30 Jahren auf der traditionsreichen Messe in Hannover präsentiert. Auch viele Prominente statteten den Hallen in der Zeit Besuche ab.

In einer Bildergalerie blicken wir hier auf Höhepunkte und skurrile Momente der Cebit-Geschichte zurück.

Von RND/ewo