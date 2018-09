Hannover

Die Daimler AG um den Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche hat am Donnerstag ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt und in den sozialen Medien ein Foto von Zetsche mit einer dazugehörigen Stellungnahme geteilt.

Darin heißt es unter anderem: „Es gibt keinen Platz für Rassismus bei Daimler. Jeder von uns ist jetzt dazu aufgerufen, sich gegen Radikalisierung zu wehren. Weil Radikalisierung nie irgendwelche Probleme gelöst hat.“

Doch nicht nur Daimler ging an diesem Donnerstag in die Offensive, auch viele andere Großfirmen schlossen sich der Initiative an. Darunter die BMW AG, die Commerzbank, BASF, Metro, Allianz und die Deutsche Bank.

In den vergangenen Wochen hatten sich rassistische Vorfälle in Deutschland gehäuft, was zu wilden Debatten in der Öffentlichkeit und der Politik geführt hatte.

Von RND/mrz