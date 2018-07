Berlin



Wer in den Urlaub fährt, der sollte sich vorher auch über die jeweiligen Verkehrsregeln in seiner Feriendestination informieren. Deutschland liegt mit seinen Bußgeldern weit hinter Schweiz, Italien und Skandinavien. Wer also nicht weiß, was auf den Straßen erlaubt ist und was nicht, dem drohen unter Umständen saftige Geldbußen. Besonders zu schnelles Fahren und Trunkenheit am Steuer haben empfindliche Strafen zur Folge. Wo es besonders teuer wird? Ein Überblick:

Zur Galerie Zu schnell gefahren, eine rote Ampel übersehen oder nicht ganz nüchtern hinters Steuer gesetzt? Das kann teuer werden, besonders im Urlaub.

Von RND/dpa/lf