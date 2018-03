Drogeriekette Rossmann wird zur Rossfrau

Hannover. Rossmann wird zur Rossfrau. Nein, das ist kein Scherz. Anlässlich des Weltfrauentags benennt sich die Drogeriemarkt-Kette mit Sitz in Burgwedel für eine Woche um. Hintergrund ist die Kampagne mit dem Titel „Lasst die Powerfrau raus“, die vor allem in sozialen Netzwerken kommuniziert wird, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Bei der größten Rossmann-Filiale Deutschlands in der Innenstadt in Hannover wird sogar symbolisch für alle Filialen in Deutschland das Branding geändert. Das bekannte Centaur-Logo wird bis zum 8. März weiblich.

Ziel der Kampagne soll es sein, verschiedene Facetten des Frauseins zu betonen, heißt es auf der Webseite über die Aktion. Ist die Umbenennung also ein Zeichen für Emanzipation, Feminismus und die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Wohl kaum. Immerhin 80 Prozent der Rossmann/frau-Kunden sind weiblich. Insofern ist es zentral für das Unternehmen, in dieser Zielgruppe zu punkten – und der Weltfrauentag ein willkommener Anlass.

Unter dem Hashtag #lasstdieFrauraus ruft die Drogeriekette zu einem Fotowettbewerb auf Instagram auf. Zusätzlich gibt es Gewinnspiele und Coupons. Konzipiert und umgesetzt wird die Kampagne von der Hamburger Kreativagentur GGH Mullen Lowe.

Für die Aktion gibt es in sozialen Netzwerken reichlich Kritik und Spott.

Am 8. März heißt es bei #Rossmann #lasstdiefrauraus. Aus "Rossmann" wird dann "Rossfrau". An Weihnachten wird sich das Unternehmen übrigens in "Rosskolaus", am #Welthundetag in "Rosswau" und am #TagdesSchweins in "Rossgrunz" umbenennen - ganz nach dem Motto #lasstdieSauraus. 🤪😂 — Autorin Trisha Galore 💋 (@Trisha_Galore) February 26, 2018

Besonders in Frage gestellt werden die Absichten des Unternehmens.

Und andere nutzen die Gelegenheit gleich für weitere Vorschläge für andere Unternehmen.

#ichgebab an Rossmann. Benennt sich am Weltfrauentag zu Rossfrau um. Wegen der Gleichberechtigung, sagen sie. Ahahaha. Aber Frauenprodukte generell teurer verkaufen als gleichwertige Männerprodukte. #RosaHellblauFalle — Frotzresse (@Donnerkatze_) March 3, 2018

Von Elisabeth Woldt/HAZ/RND