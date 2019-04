Wirtschaft Assistenzsysteme - EU-Vorstoß: Autos sollen ab 2022 selbstständig bremsen Ab 2022 werden in Neuwagen elektronische Assistenten Pflicht. Einer davon macht Fahrer auf Tempolimits aufmerksam und bremst selbsttätig ab.

Höchstgeschwindigkeit 130: Was der Fahrer nicht erkennt oder erkennen will, übernimmt in naher Zukunft der Assistent. Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa