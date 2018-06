Frankfurt/Main

Die Einigung auf eine strengere Asylpolitik beim EU-Gipfel sorgt am deutschen Aktienmarkt für etwas Entspannung. Nach dem herben Rückschlag vom Vortag stieg der Dax im frühen Handel um 1,28 Prozent auf 12.333,09 Punkte.

Gestern war der deutsche Leitindex noch auf einen weiteren Tiefststand seit Anfang April abgetaucht.

In Brüssel hatten sich die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten am frühen Morgen nach zähen Verhandlungen auf eine Verschärfung der Asylpolitik verständigt. Der Devisenmarkt reagierte hierauf mit einer deutlichen Entspannung beim Euro. „Der Abschluss dürfte zunächst als politischer Erfolg von Kanzlerin Angela Merkel gewertet werden“, sagte Hans-Peter Kuhlmann von der Landesbank Baden-Württemberg. Offen bleibe allerdings, ob mit den Beschlüssen auch der Koalitionsstreit und die Regierungskrise in Deutschland beigelegt werden können.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Morgen um 1,22 Prozent auf 3406,60 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,46 Prozent aufwärts auf 25.700,31 Punkte. Der TecDax kletterte um 1,61 Prozent auf 2690,24 Punkte.

dpa